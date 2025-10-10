西日本では15日頃～この時期としては ″10年に一度レベル″ の「著しい高温」となる可能性...しかし北海道では18 日頃～「著しい低温」となる可能性 北海道、東海、近畿、中国、四国、九州北部、九州南部・奄美、沖縄 気象庁