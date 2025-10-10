「真剣なターゲットだった」プレミア古豪が日本代表MF獲得失敗→新天地で躍動で地元メディアは悲嘆「傷口に塩を塗られたようなもの」
昨季、田中碧がチャンピオンシップ（イングランド２部）で活躍し、リーグ優勝とプレミアリーグ昇格に大きく貢献したことは、リーズにおける日本人選手の評価も高めただろう。
リーズの専門サイト『Leeds United News』はこの夏、フライブルクからの移籍が注目されていた堂安律の獲得を進言した。だが周知のとおり、堂安はフランクフルトに移籍。そして新天地で早々に活躍し、インパクトを残している。
同メディアは「我々は夏にリツ・ドウアンをリーズは検討すべきと提案した。ドウアンは夏にリーズの真剣なターゲットだった」と報じた。
「だが、ドウアンはリーズに加わるよりも、フランクフルトに移籍した。その彼がフランクフルトで見事なスタートを切ったのは、傷口に塩を塗られたようなものだった」
獲得失敗を嘆いているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
