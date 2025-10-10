地域CL出場をかけた「全社」、いよいよ開幕！今年も『5日間で5試合』の超サバイバル戦…1回戦から強豪対決も

今週末、10月11日（土）に開幕する第61回全国社会人サッカー選手権大会（全社）。

社会人サッカーの頂点を争うこの大会は、JFL昇格をかけた全国地域サッカーチャンピオンズリーグ（地域CL）の出場権を得られるため、各地域リーグで優勝できなかったチームにとっては、すべてをかけて臨む大会だ。

大会は、32チームによるノックアウト方式にて開催。5日間で5試合という超過酷なスケジュールで行われ、ベスト4進出チームの中から最大で成績上位3チームに地域CLの出場権が与えられる。

1回戦の組み合わせは以下の通り。

第61回全国社会人サッカー選手権大会 1回戦

FC徳島(四国1位) vs 富山新庄クラブ(北信越1位)

VONDS市原FC(関東4位) vs 中京大学FC(東海5位)

福山シティFC(中国1位) vs VENCEDOR MIE UNITED CLUB(東海7位)

FC延岡AGATA(九州3位) vs 東邦チタニウム(関東3位)

AS.ラランジャ京都(関西4位) vs ヴェロスクロノス都農(九州2位)

ベルガロッソいわみ(中国2位) vs 厚木はやぶさFC(関東2部9位)

Cento Cuore HARIMA(関西3位) vs 一目千本桜FC feat. S.U.F.T.(東北3位)

桐蔭横浜大学FC(関東7位) vs ASC北海道(北海道6位)

FC刈谷(東海3位) vs SRC広島(中国8位)

東京国際大学FC(関東2部8位) vs アルテリーヴォ和歌山(関西1位)

FC BASARA HYOGO(関西2位) vs コバルトーレ女川(東北1位)

KMGホールディングスFC(九州4位) vs FC.ISE-SHIMA(東海2位)

東京23FC(関東6位) vs 福井ユナイテッドFC(北信越2位)

ブランデュー弘前FC(開催地/東北2位) vs レベニロッソNC(四国4位)

南葛SC(関東2位) vs 北海道十勝スカイアース(北海道2位)

守山侍2000(関西5位) vs ジェイリースFC(九州1位)

地域リーグ優勝ですでに地域CL出場を決めている、いわゆる“権利持ち”は6チームが参戦。FC徳島と富山新庄クラブの対決は地域CLの前哨戦と言えそうだ。

今年の全社は10月11日（土）から15日（水）にかけて青森県で開催。40分ハーフで決着がつかなければ即PK戦という超サバイバル戦をどこのチームが制するのか注目される。