◇MLB カブス 6-0 ブリュワーズ(日本時間10日、リグリー・フィールド)

2連敗と地区シリーズ突破へ絶体絶命だったカブス。しかし本拠地で2連勝をあげ、地区シリーズ突破へ逆王手をかけました。

試合後、今の気持ちを聞かれた鈴木誠也選手は「そんなのないっすよ。次勝つだけです」と意気込みます。さらに短期決戦での戦いを重ね、戦い方がチームになじんできたことに触れながら「いい形で2戦取れたので、ビジターで相手のホームにまた行きますけど、このままの勢いで行けたらいいと思います」と語ります。

この日の打線のつながりについては「ここ1本ってとこで打ちたい場面はたくさんありましたけど、ああやってプレッシャーを与え続けるというのは相手の投手も嫌だと思うので、そういったところがすごく良かった」とコメント。その中で自身も打席で粘りを見せていたことに触れられると、「もう少しってとこですかね」と課題を口にしながら、「僕自身、2回得点圏で打てなかったので。あそこで1本出ればチームも楽になると思うので、そこはもう少し調整して、次はいけるように頑張りたいと思います」と思いを明かしました。

この日はドジャースが勝利し、2年連続のリーグ優勝決定シリーズ進出を決定。カブスも次戦に勝利した場合、このドジャースと対戦することになります。このことについて鈴木選手は「先のことを考える余裕もないですし、別に相手がドジャースだろうが、どこが来ようがやることは変わらないので」と力強いコメント。きたる地区シリーズ第5戦へ意気込みました。