ソフトバンク、LINEヤフー、東京大学は、経済産業省のCIP（技術研究組合）制度を活用した「Beyond AI技術研究組合」を9月19日に設立し、3者の共同研究から事業化を加速するべく、活動を開始した。

3者はこれまで、Beyond AI連携事業として共同研究のエコシステム化を目指して2020年に「Beyond AI研究推進機構」を設立したほか、その後2つのCIPを立ち上げ、研究成果を元に事業会社を2社設立した。

しかしながら、1つのCIPに体して1社の事業会社を設立するのは、研究から事業化までの手続きなどに多くの時間を要するため、迅速な事業化やAIの社会実装の面で課題があった。

こうした課題を解決するために、2024年6月には経済産業省がCIPの設立・運営ガイドラインを改正したことを受け、複数テーマを並行して研究する1つのCIPから複数の事業会社を設立するプラットフォーム型の「Beyond AI技術研究組合」を設立した。

同研究組合では、パーソナルAIエージェント時代のAI技術の高度化、基盤技術開発などの試験研究を行い、これまでBeyond AI連携事業として取り組んだ医療ヘルスケア領域などへのAI応用研究を推進していく。また、ソフトバンクおよびグループ会社との連携により、さまざまな産業領域でのデータ活用・循環を念頭に置いた概念実証に取り組む。