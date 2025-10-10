秋に行きたいと思う「香川県の道の駅」ランキング！ 2位「瀬戸大橋記念公園」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
秋の道の駅は、その季節ならではの魅力が詰まった人気スポットです。紅葉を背景に散策したり、旬の食材を使ったグルメを味わったりと、立ち寄るだけで旅の満足度がぐっと高まります。自然と地域の魅力を同時に堪能できる秋にぴったりの道の駅を紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年9月29日〜10月2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施しました。その中から、秋に行きたいと思う「香川県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「地元の新鮮な野菜や果物などの秋の味覚が豊富で楽しめる」（30代女性／神奈川県）、「秋の瀬戸大橋の絶景を見にいきたい」（40代男性／兵庫県）、「瀬戸大橋を間近に見ることができる絶景スポット。 秋には公園内の紅葉が見頃を迎え、散策に最適だから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「秋はオリーブの収穫シーズンで、オリーブオイルやスイーツを堪能できる。エーゲ海風の景観と季節の彩りが楽しめる」（50代男性／大阪府）、「日常を忘れられそうな雰囲気の道の駅で楽しめそうだから」（30代女性／石川県）、「自然豊かでオリーブ好きには秋にぴったりな道の駅だから」（20代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
2位：瀬戸大橋記念公園（坂出市）／55票瀬戸内海に架かる「瀬戸大橋」のたもとに位置する広大な公園内の道の駅です。公園からは雄大な瀬戸大橋の全景と美しい瀬戸内海の多島美を一望でき、秋の澄んだ空気の中で絶景を楽しめます。園内には瀬戸大橋の建設資料を展示する記念館や、子供広場、巨大な石組彫刻など見どころが豊富。隣接する「瀬戸大橋タワー」や「東山魁夷せとうち美術館」と合わせて、芸術の秋、観光の秋を満喫できるスポットです。
1位：小豆島オリーブ公園（小豆島町）／78票瀬戸内海を見下ろす小高い丘に広がる、約2,000本のオリーブ畑が広がる道の駅です。地中海を思わせるギリシャ風車がシンボルで、映画『魔女の宅急便』のロケ地としても知られ、魔法のほうきを使ったフォトジェニックな写真が撮れるとSNSでも大人気。秋はオリーブの収穫期にあたり、オリーブオイルやオリーブ製品の購入、季節ならではの体験が期待できます。異国情緒あふれる風景とオリーブの香りが、秋の旅情を誘います。
