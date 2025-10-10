ここまでの言葉を浴びせられなくてはならないのか──。

フルート奏者・モデルのCocomi（24）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズ機能でフォロワーからの質問に回答した。

《見かけたらお声がけしても良いでしょうか。ここみちゃん性格も綺麗で大好きです♪》

上記のようなファンによる一般的な質問に入り混じって、悪意でしかない質問も……。芸能記者は感心しながらこう話す。

「Cocomiさんはきちんとした質問には当然返答しつつ、誹謗中傷するようなものにも1つ1つ答え、ストーリーズで公開しています。それがまぁ見事なもので」

以下が、その悪意ある質問と、Cocomiの回答だ。

《メイクなんかしてもブサイクはブサイクのままだから意味ないぞ！！！（中略）》

「メイクは誰でも可愛くなれる魔法です」（Cocomi、以下同）

《お前の豚顔ブサイクすぎ生理的に無理！！！（中略）》

「見ないで」

《親の教育が悪いせいでお前みたいな頭の悪い馬鹿がでてくるんだ！！さっさと引退しような？（中略）》

「教育良すぎました」

《お前の知能は猿以下www（中略）》

「初めて頂きました」

「Cocomiさんが秀逸なのは、ストーリーズで質問と回答の一覧を公開しているのですが、ちゃんとした質問には自身の回答で質問者のアカウント名が隠れるようにし、悪意ある質問はアカウント名がわざと見えるようにしていたところ。おそらく1人の人物が誹謗中傷をしており、晒されたアカウントはすでに削除されているようです」（前出・芸能記者）

この件を取り上げたネットニュースのコメント欄は騒然となった。

《受け流すことに慣れてますよね。一つ一つ気にしてたらメンタルがもたないのかも。》

《想像した以上にあまりにもひどい言葉が投げかけられていて驚いた。このレベルの誹謗中傷が有名人には届くんですね。》

《匿名をいいことに、恐らく大の大人達が若い女性に向かって書いてる言葉として、自分はショックを受ける。》

《よく他所様の娘さんに、こんな酷いことが言えるね…。》

「Cocomiさんの切り返しが相当慣れている。二世というだけで誹謗中傷をしてくるアンチも多く、とくに国民的アイドルである木村拓哉さんが父、そして母は工藤静香さんですからね……。これまでの人生でそんな経験をたくさんしてきたことがこの巧みな切り返しから垣間見えます」（前出・芸能記者）

“有名税”などという言葉もあるが、当然ながら有名人に対しては何を言ってもいい、わけはない。