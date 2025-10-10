4日間限定発売！「カフェコムサ」店舗限定の個性溢れる梨のケーキが24種登場
4日間限定発売！「カフェコムサ」店舗限定の個性溢れる梨のケーキが24種登場
コムサが展開する「カフェコムサ」は、日本全国の産地、農園の厳選した旬の美味しいフルーツを使用して、日本の四季を感じられるアート感覚溢れるケーキを提案している。10日から13日の4日間は、「梨まつり」限定ケーキを展開。
【写真】ながの東急店限定！『ラ・フランスのショコラモンブラン』
日本の秋を代表するフルーツである梨は全国各地で生産され、新品種の開発が進んでいる。カフェコムサ全店（24店舗）でそれぞれのパティシエが自ら選んだ、それぞれの地域で収穫された自慢の梨を使ってカットやデザイン、クリームにこだわり、個性溢れるケーキを創った。梨をたっぷり使用した4日間だけの「梨まつり」限定ケーキとなっている。
■「梨まつり」限定ケーキ一覧
盛岡川徳店
『福島県 石川町 大野農園産 和梨とキャラメルクリームのケーキ』（1ピース1300円）
ベース：カスタードクリーム
仙台パルコ店
『宮城県産 和梨とキャラメルチーズクラムのケーキ』（1ピース1300円）
ベース：アマンディーヌ
宇都宮FKDインターパーク店
『栃木県 芳賀町 金田農園産「にっこり梨」とチーズクリームのショートケーキ』（1ピース1200円）
宇都宮東武店
『栃木県 芳賀町 金田農園産「にっこり梨」と抹茶パンナコッタのケーキ』（1ピース1100円）
ベース：クリームチーズ
酒々井プレミアム・アウトレット店
『千葉県 船橋市 大金園産 和梨「秋満月」のベイクドチーズケーキ』（1ピース1200円）ベース：フロマージュロワイヤル
船橋東武店
『千葉県 船橋市 大金園産 和梨「秋満月」と塩キャラメルクリームのケーキ』（1ピース1100円）
ベース：クリームチーズ
千葉そごう店
『千葉県 山武郡横芝光町 城山みのり農園産 和梨「秋満月」とキャラメルアーモンドのケーキ』（1ピース1000円）
ベース：カスタードクリーム
立川伊勢丹店
『東京都 立川市 鈴木農園産「新高梨」とレモンクリームのケーキ』（1ピース1100円）
ベース：カスタードクリーム
上野松坂屋店
『千葉県 山武郡横芝光町 城山みのり農園産 和梨「甘太」とヨーグルト練乳クリームのケーキ』（1ピース1100円）
ベース：クリームチーズ
池袋東武店
『千葉県 山武郡横芝光町 城山みのり農園産 和梨「大天梨」とキャラメルアーモンドのケーキ』（1ピース1200円）
ベース：アマンディーヌ
東戸塚西武S.C.店
『神奈川県 藤沢市 Aoki果樹園産 和梨「甘太」と黒糖ナッツのショートケーキ』（1ピース1300円）
横須賀モアーズ店
『神奈川県 藤沢市 Aoki果樹園産 和梨「甘太」とカプチーノクリームのショートケーキ』（1ピース1200円）
ながの東急店
『長野県産「ラ・フランス」のショコラモンブラン』（1ピース1100円）
ベース：ビターチョコレート
静岡伊勢丹店
『愛知県産 和梨「あきづき」とキャラメルシナモンクリームのケーキ』（1ピース1000円）
ベース：カスタードクリーム
星ヶ丘三越店
『愛知県産 和梨「あきづき」と柚子はちみつクリームのケーキ』（1ピース1200円）
ベース：フロマージュブラン
あべの近鉄店
『奈良県吉野郡 南陽園産 和梨とレモンジンジャームースとショートケーキ』（1ピース1200円）
天満橋京阪シティモール店
『京都府 京丹後市 久美浜町産 和梨「あきづき」とレアチーズムースのケーキ』（1ピース1200円）
ベース：マスカルポーネ
守口京阪店
『和歌山県 有田巨峰村森園産 和梨「南水」とシナモンクラムのケーキ』（1ピース1100円）
ベース：マスカルポーネ
姫路山陽店
『和歌山県 有田巨峰村森園 和梨「南水」とはちみつチーズクリームのショートケーキ』（1ピース1300円）
松山三越店
『愛媛県産「新高梨」とパンナコッタのケーキ』（1ピース1200円）
ベース：マスカルポーネ
広島福屋駅前店
『広島県 三原市 久和田農園産「新興梨」と紅茶クリームのチョコレートケーキ』（1ピース1200円）
ベース：ビターチョコレート
広島福屋八丁堀店
『広島県 三原市 久和田農園産「新興梨」とキャラメルナッツのケーキ』（1ピース1100円）
ベース：マスカルポーネ
小倉井筒屋店
『福岡県産「新高梨」と和梨生姜ジャムのケーキ』（1ピース1100円）
ベース：クリームチーズ
熊本鶴屋店
『熊本県産和梨のティラミスケーキ』（1ピース1100円）
ベース：マスカルポーネ
