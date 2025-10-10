布袋寅泰が、2026年にアーティスト活動45周年を迎えることを記念して、スペシャルライブ『HOTEI 45th CELEBRATION GIGS』を2026年1月31日、2月1日に京王アリーナTOKYO（武蔵野の森総合スポーツプラザ）にて開催する。

45周年のテーマは“Celebration”。単なる記念ではなく、布袋とともに歩んできたオーディエンス、支えてきた仲間、そして関わってきたすべての人々への感謝と祝福を込めた“音楽と歓喜に包まれるCelebration Year”としている。

また、2月1日は布袋の誕生日。45周年の幕開けとバースデーが重なる特別な日を含む2日間は“EVE”、“BIRTHDAY”と題し、ファンと共に祝うかけがえのない祝祭の舞台となる。

本公演のチケットは、オフィシャルファンクラブ“beat crazy”にて10月17日から26日の期間でチケット最速先行抽選受付を実施。10月19日までの入会でチケット抽選への申込が可能となる。

なお、今回発表されたライブを皮切りに、夏には布袋が中心となり故郷の群馬 高崎で開催する初の音楽フェス、そして秋からの全国ツアーへとつながっていくプロジェクトの企画が進行しているという。

（文＝リアルサウンド編集部）