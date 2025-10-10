辻希美が第5子誕生までの日々をつづる著書『杉浦家、7人生活スタートです。』が発売へ！ 妊娠中のマタニティカットなど掲載
タレントの辻希美が、5人目の子どもを迎えるまでの日々をつづった最新著書『杉浦家、7人生活スタートです。』（講談社）の発売が、11月7日（金）に決定した。
【写真】“お母さん”な表情が素敵！ 辻希美のマタニティカット
■トークイベントが開催決定
今回登場する『杉浦家、7人生活スタートです。』は、8月8日（金）に誕生した第5子を迎えるまでの日々をはじめ、夫の杉浦太陽と子どもたちからの辻へのメッセージ、長女・希空によるおやつレシピなどが掲載された1冊。
辻は本書を通して、子育てに関する思いや、夫・杉浦との関係性などを吐露。そのほか、杉浦家のルームツアー＆辻ちゃん24時間、 希空による「家族のためのおやつレシピ」なども収録されている。
また、本書の発売を記念し、11月8日（土）に辻のトークイベント開催が決定。講談社のオンラインショップより書籍を購入した人の中から抽選で100名を招待予定だ。
