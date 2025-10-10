父が盗んできた？牛乳で乾杯

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」で、娘の結婚が決まって喜ぶ松野家4人のコントのようなシーンが話題になっている。

10日の放送で、ヒロイン・トキ(郄石あかり)と2度目のお見合い相手・山根銀二郎(寛一郎)の結婚が決定。準備が進む松野家で猴遒蘇霄圻畛僂良磧司之介(岡部たかし)が「乾杯するぞ」と牛乳の入った白い瓶を取り出す。司之介は牛乳配達の仕事をしている。

母・フミ(池脇千鶴)が「やだ、買ってきてくれたんですか」と聞くと「まさかこげな高いものを」と言う司之介。

「なら泥棒？」

「人聞きの悪い。盗っ人と呼べ、盗っ人と」

「同じことでしょう」

そんなやり取りの後、祖父・勘右衛門(小日向文世)も交えて3人で乾杯する。と、そこへ戻ってきたトキが「なにその白いヒゲ」と3人の顔を見て笑う。「私も私も」と飲んだトキの鼻の下にも倏鬟劵沖瓠お互い顔を見合わせ笑い合うという、ほのぼのしたシーンだった。

番組公式インスタグラムがこのシーンを公開すると、視聴者からは多くの声が寄せられた。

「トキちゃんの祝言を祝って狹ニ性瓩靴討た牛乳で乾杯。松野家のこの雰囲気大好き」

「これは『LIFE』の一場面ですか？内村さん、塚地さんはいないの」

「松野家の方々のコミカルなシーンは本当に心が癒されて、安心しまくります」

「貧しくても素敵な家族ですね」

「ある意味で現代でもありそうなやり取りを交えていて、気軽に楽しめるし、笑えるポイントが丁寧で癖になります」

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキ(郄石)と、異国から来た英語教師、レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)の心の交流と夫婦としての歩みを描く。

牛乳の倏鬟劵沖瓩鬚弔韻疹礁邁箸3人

「ばけばけ」より(C)NHK

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。