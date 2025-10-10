声優・小山力也があなたの名前を呼ぶオリジナルPCが受注開始！ 本人デザインの天板や新録システムボイス100ワード、購入者には宛名入りサイン色紙が当たるキャンペーンも

ジャック・バウワーが、毛利小五郎が……いや、小山力也が“あなたの名前”で語りかける！ 究極のパーソナルPCが爆誕！

声優・小山力也さんがあなたのためだけにセリフを収録してくれる、夢のようなオリジナルパソコン【Type:YOU】第120弾の受注がスタートしました！

このPCの最大の特徴は、購入時にあなたが指定した“名前”と“好きなセリフ2つ”を、小山さん本人が特別に収録してくれる「個別収録」システムです。

朝の起動時に「〇〇（あなたの名前）、おはよう！」と呼びかけてもらったり、お気に入りのキャラクターの名セリフをあなた宛に言ってもらったりと、使い方はあなた次第で無限に広がります。

まさに“世界に一台、あなただけのPC”が手に入る、ファンにとって見逃せない限定モデルです。

さらに嬉しいことに、購入者の中から抽選で「宛名入りサイン色紙」が当たるキャンペーンも同時開催！

受注期間は2025年10月10日(金)正午から12月15日(月)までとなっています。

声優オリジナルパソコン【Type:YOU -タイプユー-】第120弾は小山力也さん！2025年10月10日(金)正午よりスマッシュコアで受注開始！

ー小山力也さんが、あなたの名前を呼ぶ、世界で一台だけの特別なPCが誕生！ー

株式会社スマッシュコア エンターテインメント（本社：東京都千代田区、代表取締役：福池 功）は、自社が運営する『オンリーワンPCストア【スマッシュコア】』にて、2025年10月10日(金)正午より声優オリジナルパソコン【Type:YOU（タイプユー）】シリーズ第120弾の受注を開始いたします。

受付期間は2025年12月15日(月)までの期間限定となります。

特設サイト：https://www.smashcore.com/type_you_120.html

◾️【Type:YOU -タイプユー-】第120弾 詳細

第120弾は声優【小山力也さん】を迎え、購入者が注文時に指定したオリジナルセリフ2つを個別収録。

さらに“あなたの名前を呼んでくれる”特別仕様で、世界に一台だけのオリジナルパソコンをお届けします。

オリジナルデスクトップテーマは全5種類。

システムボイスは今回のためだけに新録され、完全受注生産で仕上げる限定モデルです。

詳細な製品スペックは特設サイトにてご確認ください。

１：本体の外観（天板・背面）のコンセプトを小山力也さん自身がデザイン

２：オリジナルデスクトップテーマ5種を収録（システム音声20ワード×5種＝合計100ワード）

３：注文時に指定した“名前＋セリフ2つ”を個別収録してお届け

４：「宛名入りサイン色紙」が当たる購入者キャンペーンを同時開催

【声優さんプロフィール】

CV：小山 力也さん (こやま りきや)

代表作

・「TWENTY FOUR-24」ジャック・バウワー（吹き替え）役

・「ウォーキング・デッド」ダリル・ディクソン（吹き替え）役

・「名探偵コナン」毛利小五郎 役

・「キングダム」王騎 役

【会社概要】

商号：株式会社スマッシュコアエンターテインメント

代表者：代表取締役 福池 功（フクイケ イサオ）

所在地：〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-12-12 第5高野ビル9F

設立：2012年03月

事業内容：広告代理店業務、オリジナル商品受注ECサイト企画・運営

資本金：500万円

URL：https://www.smashcore.co.jp/

【声優オリジナルパソコン [Type:YOU] シリーズに関するお客様からのお問い合わせ先】

オンリーワンPCストア [スマッシュコア]

E-Mail：e-store@smashcore.com