20Ç¯Á°¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿Íµ¤±Ç²è¤¬º£Ç¯8·î¤Ë¡Ä
¡¡21ºÐ¤ÇÇ¯¾åÇÐÍ¥¤È·ëº§¤·¡¢»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤¹¤ë38ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖBase Ball Bear¡×¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¦´Øº¬»Ë¿¥¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹áÄÇÍ³±§¡£2005Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡×¤Ë¡¢´Ú¹ñ½÷Í¥¤Î¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¡¢½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄ°¡µ¨¡¢´Øº¬¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¸²½º×Á°Æü¤ËÆÍÇ¡¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤À½÷»Ò¹âÀ¸Ìò¤Ç½Ð±é¡£
¡¡º£Ç¯8·î¤Ë¤Ï4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¸ø³«¤«¤é20Ç¯·Ð¤ÁÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡¢Åö»þ¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê4¿Í¤Î»Ñ¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤ê¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹áÄÇ¤Î¶á±Æ¤ËÂÐ¤·¤ÆSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×¡Ö¤¨!¹áÄÇÍ³±§¤µ¤ó!?ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ª¤¤ì¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹áÄÇ¤Ï¾®³Ø¹»6Ç¯´Ö¤ò¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç²á¤´¤·¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2008Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼(49)¤È·ëº§¤·¡¢11Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢14Ç¯¤Ë¼¡ÃË¡¢16Ç¯¤Ë»°ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£