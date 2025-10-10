Çä¤ì¤Ã»ÒÇÐÍ¥¤È¤Î·ëº§¤«¤é15Ç¯¡Ä40ºÐ¿Íµ¤²Î¼ê¤ÎàÆÃµ»á¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤¤¤ÎÅ·ºÍ¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤¤Î¤³¡×¡Ö¿Þ°Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤¤Î¤³ÊÁ¤Î¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò¼êÊÔ¤ß¤ÇŽ¥Ž¥Ž¥
¡¡²Î¼ê¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÌÚÂ¼¥«¥¨¥é(40)¤¬ÈäÏª¤·¤¿àÆÃµ»á¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö1¤ÄÊÔ¤ßÊª´°À®¤·¤¿¤è¡£¤¤Î¤³ÊÁ¡£Æ¬¤ËÈï¤ë¥¹¥«¡¼¥Õ¡©¤³¤ì¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¡©¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤¤ÌÓ»å¤ÇÊÔ¤ó¤À²Ä°¦¤¤¤¤Î¤³ÊÁ¤Î¥¹¥«¡¼¥Õ¤ä¡¢¼êÊÔ¤ß¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö´ïÍÑ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¤Î¤³ÊÁ¡×¡Ö¾¼ÏÂ¤À¤È»°³Ñ¶Ò¡×¡ÖÊÔ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¹¤®¤ÆÂº·É¤Ç¤¹¡×¡ÖÅ·ºÍ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤¤Î¤³!!!¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ÎÅ·ºÍ¡×¡Ö¿Þ°Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï2010Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î±Ê»³±ÍÂÀ(42)¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2»ù¤ÎÊì¡£