＜速報＞勝みなみが12バーディ奪取の日米ベスト「61」 大会記録更新で首位浮上
＜ビュイックLPGA上海 2日目◇9日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞米国女子ツアーは第2ラウンドが進行中。27位から出た勝みなみがバーディラッシュ。12バーディ・1ボギーの「61」をたたき出し、トータル13アンダーで単独首位に浮上した。
前半は1番、4番、7番から3度の連続バーディを奪い、前半を「30」で折り返し。直後の10番では唯一のボギーを喫したが、12番からの3連続、16番からの3連続とバーディの勢いが止まらなかった。「61」は日米を通じての自己ベストスコア。18ホールの大会記録を更新した。竹田麗央は3つ伸ばしてトータル6アンダー・14位タイ。山下美夢有も同順位で後半をプレー中。馬場咲希は「70」で回り、トータル3アンダー・34位タイ。畑岡奈紗もトータル3アンダー、吉田優利はトータルイーブンパーで終盤に差し掛かっている。トータル13アンダーの首位に勝。トータル11アンダー・2位にジェニー・ベ（米国）。トータル9アンダー・3位にはユン・イナ（韓国）が続いている。世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）、ミンジー・リー（オーストリア）はトータル7アンダー。昨年覇者のイン・ルオニン（中国）はトータル5アンダーにつけている。賞金総額は220万ドル（約3億3568万円）、優勝者には33万ドル（約5035万円）が贈られる。
