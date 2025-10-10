16歳のドラコン女王・後藤あいが史上7人目の下部アマチュアV 「まさか優勝できるとは」
＜SkyレディスABC杯 最終日◇10日◇ABCゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6675ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーは最終ラウンドが終了した。16歳のアマチュア・後藤あい（松蔭高2年）が3バーディ・4ボギーの「73」と落とすも逃げ切り、トータル4アンダーで史上7人目のアマチュア優勝（※）を飾った。
後藤は神戸出身の現役高校生。国内女子ツアー「住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」では、大会期間中に開催された恒例の「ドライビング女王コンテスト」で277.8ヤードを飛ばし、アマで初めて女王の座に就いた。4つのボギーをたたいて終盤に入ったが、16番から3連続バーディ締め。快挙を達成した。優勝インタビューでは「まさか優勝できると思っていなかったので、とてもうれしいです。きょうは前半が苦しいゴルフで、後半も伸ばせるか不安でした。16、17、18番と3連続バーディが来て、ホッとしました。うれしいのと安心したのが混ざって…よかったです。（夢は）海外で活躍できるプロになることです」と喜びを語った。トータル3アンダー・2位に高野あかり。トータル2アンダー・3位タイには武尾咲希と石田可南子。トータル1アンダー・5位タイにはSky所属の仲宗根澄香、ルーキーの六車日那乃ら6人が並んだ。今大会の賞金総額は4000万円、優勝賞金は720万円だった。（※）アマチュアによるステップ優勝2010年：高橋恵「ANA PRINCESS CUP」2014年：堀琴音「ABCレディース」2015年：新垣比菜「ラシンク・ニンジニア RKBレディース」2016年：吉本ひかる「ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース」2017年：平塚新夢「静ヒルズレディース 森ビルカップ」2024年：都玲華「大王海運レディス」2025年：後藤あい「SkyレディスABC杯」
