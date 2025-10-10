¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡CS½éÀï¤Ï»³²¼½ØÊ¿Âç¤¬ÀèÈ¯¡¡Á°Æü²ñ¸«¤Ç´ßÅÄ´ÆÆÄ¡Ö¤¢¤Î»þ¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡¡Ö2025¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡×¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤¬10Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡3°Ì¤«¤é¤Î²¼¹î¾åÆüËÜ°ì¤òÁÀ¤¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Âè1Àï¤Ë»³²¼½ØÊ¿ÂçÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ßÅÄ¸î´ÆÆÄ¡Ê44¡Ë¤¬ÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¹ø¤Î°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¤Æ¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤·¤¿3·î7Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ë¤òºÇ¸å¤Ë¡¢ÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¡£2·³¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÈºÆÈ¯Í½ËÉ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ß¡¢9·î7Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Çº£µ¨½éÅÐÈÄ¤·¤¿¡£Æ±27Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï7²ó3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎCS¿Ê½Ð¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ë¼«¿È388Æü¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤Æ3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨1¡¦37¡¢·×19²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ30Ã¥»°¿¶¤È°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿23Ç¯¤Ï¡¢²Æ¾ì¤ËÂè»°¹øÄÇÊ¬Î¥¾É¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¡£´ßÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Ç¯Á°È¾¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£µîÇ¯ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤È¤°ì²ó¤êÃÏÂ¢ºîÀï¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤Î»þ¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£