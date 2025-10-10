日本ハムの新庄剛志監督（53）が10日、11日から本拠・エスコンフィールドにパ・リーグ3位のオリックスを迎えて開幕する「2025 パーソル クライマックス・シリーズ（CS）パ」ファーストステージ（S)の共同記者会見に出席。選手からは清宮幸太郎内野手（26）が出席した。

会見で予告先発を問われると、敵将・岸田監督が「山下舜平大」と明かした後、新庄監督は「1戦目は伊藤くん、2戦目は北山くん、で1勝1敗だったら3戦目は達くんでいきます。全部言っちゃった（笑い）」と初戦は伊藤大海、2戦目は北山亘基、3戦目にいった場合は達孝太と全てをさらけ出し会場をどよめかせた。3投手に期待する面を聞かれると「（初戦の）伊藤くんに関しては、2年連続最多勝を獲ったんで。シーズン中にも言ってたんですけど、帽子から出るこの後ろ髪のカールのバランスが悪かったら注意してました。それも、明日からも注意していきます。もう、もう任せてます」と笑った。

また、打線については「清宮くんは4番でいきます。何番打たせても同じなんですよ」とニヤリ。初戦に向けて新庄節を連発し前日会見では完全にペースを支配した。

新庄監督は冒頭、岸田監督の「思い切ってぶつかっていきたい。食らいついていきたい」との言葉を受け「今年12勝12敗（1分け）と五分で戦ってきたんですけど、勝ち切るためになるべくファーストに飛ばないように…」と隣に座る清宮幸をイジり笑いを誘った。

オリックスからは岸田護監督（44）若月健矢捕手（30）が出席した。