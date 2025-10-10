◇MLB カブス 6-0 ブリュワーズ(日本時間10日、リグリー・フィールド)

敵地での2連敗と地区シリーズ突破へ土壇場に追い込まれていたカブス。しかし本拠地に戦いの場を移して戦った2試合に勝利し、逆王手をかけました。

この日はイアン・ハップ選手の先制3ランで試合の主導権を握ったカブス。カウンセル監督は「イアン（ハップ）のことは本当に嬉しい。彼にとってふさわしいプレーオフの瞬間だったと思う。本当に大きなスイング。とても大きな一打になった」とコメント。

続けて自ら本拠地に詰めかけたファンの存在に言及し「まず最初に言いたいのは、今日の観客は本当に素晴らしかった。あんな野球の試合は見たことがない。あの雰囲気は本当に驚異的だった。攻撃面では、相手に継続的にプレッシャーをかけることができたし、観客もそれを感じ取ってくれて、一緒に盛り上がってくれた。とても頼もしかった。相手にとって投げにくい状況を作り出せた」と感謝を口にしました。

本拠地の熱烈な声援を糧に勝利をつかんだカブス。しかし2日後に迎える最終第5戦の開催地は、敵地・アメリカンファミリー・フィールドです。

それでもカウンセル監督は、勝利後チームに伝えた言葉を聞かれ「『荷物をまとめろ』だ」とコメント。敵地へ乗り込む用意を進められることに「俺たちは荷物をまとめられるんだ。今日やりたかったのはそれだけだ。荷物をまとめられるんだ」と語り、「我々は勝ち上がるために戦わねばならなかった。選手たちは間違いなく、荷造りできることに燃えている。二度の苦戦を勝ち抜いた。それを成し遂げた。今こそシリーズを決着させるチャンスと楽しみが訪れる」と意気込みました。