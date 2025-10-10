石川梨華「バリうま」手作りスペアリブ公開「豪華な一品」「ボリュームすごい」
【モデルプレス＝2025/10/10】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が10月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのスペアリブを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】石川梨華「バリうま」手作りスペアリブ
石川は「今朝作ったスペアリブ」とつづり、大きな肉の塊がゴロゴロと入り、玉ねぎもたっぷり使って煮込まれたスペアリブの写真を公開。「さっき1本味見したらバリうまだった」と、石川自身も満足な出来具合であることを付け加えており、柔らかく煮込まれた肉が食欲をそそる写真となっている。
この投稿に、ファンからは「よだれ出る」「豪華な一品」「ボリュームすごい」「食べさせて」「飴色のお肉おいしそう」といったコメントが寄せられている。
石川は2017年3月に野上亮磨投手と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
