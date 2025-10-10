滝沢眞規子、残り物活かした弁当公開に「真似したい」「完成度高い」と反響
【モデルプレス＝2025/10/10】モデルの滝沢眞規子が10日、自身のInstagramを更新。残り物を活かした手作りの弁当を披露した。
【写真】滝沢眞規子、残り物弁当が「完成度高い」
滝沢は「おはようございます。今日は少し残っていた牛肉ですき焼き弁当にしました」とコメント。紫のクロスの上に置かれた弁当には、牛肉や厚揚げ、糸こんにゃく、にんじん、ししとうなどが彩りよく詰められており、ゆで卵がご飯の上を飾っている。さらに「作り置きがなくなったので簡単に作れるものにしました」と、無理のない家庭的な工夫をしたことも明かしている。
この投稿にファンからは「参考になる」「彩りがきれい」「おいしそう」「完成度高い」「真似したい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】滝沢眞規子、残り物弁当が「完成度高い」
◆滝沢眞規子、残り物利用の弁当公開
滝沢は「おはようございます。今日は少し残っていた牛肉ですき焼き弁当にしました」とコメント。紫のクロスの上に置かれた弁当には、牛肉や厚揚げ、糸こんにゃく、にんじん、ししとうなどが彩りよく詰められており、ゆで卵がご飯の上を飾っている。さらに「作り置きがなくなったので簡単に作れるものにしました」と、無理のない家庭的な工夫をしたことも明かしている。
◆滝沢眞規子の手作り弁当に反響
この投稿にファンからは「参考になる」「彩りがきれい」「おいしそう」「完成度高い」「真似したい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】