非常勤講師・岡田は赴任初日から自慢話を繰り返し、数々の自分勝手な行動で生徒や教師陣を困惑させる。実習生・川合への辛辣な言葉や、音楽と無関係な抜き打ちテストの失敗を経て指導はますます厳しくなる。そんな中、授業中に体調を崩した生徒が現れ、助けを求めた友人を岡田は冷たく突き放す。川合が付き添うと、生徒はためらいながらも岡田への苦手意識を告白し、やがて暴言の数々が明らかに。さらに生徒に対しても「男好き」と発言していたようで――。



■心が壊れそうなほどに苦しんでいた■上司である真山に相談すると…■真山が暴言の真相に迫る――！川合から、生徒への数々の暴言や「男好き」とまで言い放った件について相談を受けた真山は、呆れ果てます。これ以上見過ごすことはできない――そう決意した真山は、ついに直接岡田のもとへ。果たして岡田の反応は…？(スズ)