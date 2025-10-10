洞不全症候群（どうふぜんしょうこうぐん）を公表した歌手・美川憲一（７９）が１０日に公式サイトを更新し、１２月６日に予定していたクリスマスライブを中止することを発表。今月１７日の「日本歌手協会『第５２回歌謡祭』」の出演キャンセルも報告した。また現在の体調について説明し、１１月１６日の歌謡ショーで復帰予定であると伝えた。

「美川憲一 公演、中止及び出演キャンセルに関するご報告とお詫び」と題した文章をアップ。「この度、１２月６日（土）に開催を予定しておりました『美川憲一 ＸＭＡＳ ＣＯＮＣＥＲＴ ２０２５』ですが、本人の体調を踏まえ開催を中止させていただくこととなりました。併せて１０月１７日（金）に予定しておりました『日本歌手協会「第５２回歌謡祭」』への出演もキャンセルとさせていただきます」と中止や出演キャンセルを伝えた。

美川の現在の様子について「術後の経過は順調ですが、ペースメーカーが安定して固着するまでにもうしばらく時間がかかること、また入院による体力、筋力の低下も見られたので、念の為に大事をとらせていただきました。本人はいたって元気ですので、どうぞご安心ください」と説明。「公演を心待ちにしてくださっていたファンの皆様、関係者の皆様には、多大なご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます」とメッセージを寄せた。

また「『美川憲一 ＸＭＡＳ ＣＯＮＣＥＲＴ ２０２５』中止に伴うチケット代金の払い戻し方法に関しましては、こちらに情報を掲載させていただきました。ご確認いただきお手続きのほどお願い申し上げます。代わりとなる公演は内容を変更した形で、来年９月頃の開催を目指して調整しております。先の日程となってしまい、重ねてお詫び申し上げます」と伝える。そして「なお、下記公演につきましては、予定通りに実施する方向で準備を進めております」と伝え、１１月１６日のフジグラン安芸 特設ステージ「フジグラン安芸名店会 歌謡ショー」、１２月１４日の名鉄トヨタホテル「美川憲一＆コロッケ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｄｉｎｎｅｒ Ｓｈｏｗ」、１２月１６日の長崎スタジアムシティ ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ ＡＲＥＮＡ「ザ・ゴールデンステージ」は出演予定だと発表。「皆様には大変なご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます」とつづった。

美川は同日に自身のインスタグラムでも報告し「少しでも早く皆様とお会いできるよう日々努力しております。もう少しお待ち下さい」とファンにメッセージを寄せた。

美川は９月１３日に「洞不全症候群」と診断されたことと、同月１１日にペースメーカーの取り付け手術を終えたことを報告。その後はイベントやコンサートの出演見送りが続いている。

◆洞不全症候群 心臓の右心房近くにあり、心拍動を起こす電気信号を送る役目をする洞結節（洞房結節とも）の働きが低下する病気。心拍数が減少し、徐脈（脈拍数の低下）や心停止を起こす場合があり、脳への血流が途絶え、意識障害や失神などを起こす。