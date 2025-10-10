世界的スターが共演 BLACKPINK・ジス×元1D・ゼイン「EYES CLOSED」リリース MVも反響呼ぶ
BLACKPINKのメンバーとして知られるジスが、元ワン・ダイレクションのメンバーでシンガーソングライターとして活躍するゼインとタッグを組み、新曲「EYES CLOSED」をきょう10日に配信リリースした。
【動画】世界的スターが共演 BLACKPINK・ジス×元1D・ゼイン「EYES CLOSED」ミュージックビデオ
ジスは、インスタグラムのフォロワー数7900万人超を誇る世界的スター。そんなジスのソロ名義では初となるフィーチャリングとなる同作は、リリースの1週間前にジスのSNSで突如公開された“ミステリアスな人物”の登場をきっかけに、コラボ相手の正体を巡ってSNS上で大きな話題となっていた。やがてコラボ相手がゼインであることが明かされると、「まさかのZAYN」「激アツ」「想像してなかった」「この二人が知り合いなの？！」といった驚きの声がSNS上にあふれ、世界中でトレンド入りを果たした。
同作は全編英語詞で歌われており、ジスの新たな表現力が感じられるナンバー。プロデュースは、デュア・リパ「Break My Heart」、ジャスティン・ビーバー「Ghost」、カミラ・カベロ「Liar」などを手がけたプロデューサーチーム・The Monsters＆Strangerzが担当。穏やかなイントロから始まり、ピアノとアコースティックギター、そして重厚なベースシンセが交錯する壮大なサウンドの中で、2人のボーカルがひとつになる瞬間が、愛の儚さと力強さを同時に描き出している。
歌詞では、「過去を見ずに、ただ今の自分たちを信じて恋しよう」というメッセージを通して、過去も痛みもすべて手放し、“目を閉じたまま恋に落ちる”という刹那的でエモーショナルな愛の在り方を表現している。
現在、ワールドツアー『Deadline World Tour』にて世界中のスタジアム公演をソールドアウトさせているBLACKPINKのメンバーとしても精力的に活動を続けるジス、そして来年には自身初となるラスベガスでのレジデンシー公演を控えるゼイン。それぞれのキャリアが絶妙に交差するこのタイミングで実現したコラボレーションとなる。
同日公開されたミュージックビデオでは、ジスとゼインが宇宙船内で親密な表情を見せながら共演。宇宙をテーマにした幻想的な映像美の中で、2人が寄り添い歌う姿は、楽曲の世界観をより深く印象づけている。ミュージックビデオは公開からわずか1時間で100万回再生を突破し、両アーティストのファンからコメントが殺到している。
