ハーマンインターナショナルはJBLのキャンペーンとして、10日から、ハイレゾストリーミングサービスに対応アンプ「JBL SA750WAL」または、ストリーミング対応スピーカー「JBL L75ms」を正規取扱店で購入すると、全員にアラームクロックとFMラジオ機能を搭載したBluetooth スピーカー「JBL Horizon 3」をプレゼントする。実施期間は10月10日～12月31日まで。

JBL SA750WAL

JBL SA750WALは、レトロモダンな外観に最新のアンプ設計と機能を融合させたプリメインアンプ。60年代のクラシックなJBL SA600アンプにインスピレーションを受けつつ、ワイヤレス接続によるストリーミング技術や、Dirac Liveルームコレクション、roon readyなど豊富な現代的機能も搭載しアップデートされている。サイドウッドパネル部分には、多くのJBLスピーカーに採用されているウォールナット天然木突板仕上げを採用。

JBL L75ms

JBL L75msは、JBLのテクノロジーとroon readyを含むコネクテッド･エンターテインメント･ライフスタイルとを統合した製品。ワイヤレスおよびHDMIを含む有線接続機能も搭載。新しくもノスタルジックな外観で、133mm径ウーファーと25mm径アルミドームツイーターによるステレオペアに、100mm径センターミッドレンジを組み合わせた5ユニット構成のスピーカーになっている。

JBL Horizon 3

アラームクロック/FMラジオ搭載Bluetoothスピーカー「JBL Horizon 3」は、パワフルなJBLサウンドと共に、一日をスタートできる製品。穏やかなアンビエントライトも備えている。