「エンドロールで名前を見て驚いた！」と話題 ドラマ『新東京水上警察』に出演・柴田理恵の“衝撃ビジュアル”に驚きの声
フジテレビ系火9ドラマ『新東京水上警察』（毎週火曜 後9：00）の公式インスタグラムが10日、迫力があるヘアメイクを施したある俳優の写真を公開した。
【動画】「誰だか分からなかった！」ドラマで反響があった“迫力ある”柴田理恵
投稿では「迫力ありすぎの福留さん」と書き出し、タレント・俳優の柴田理恵（66）が第1話で演じた、老人施設の居住者・福留洋子のインパクトがある姿を披露。「『エンドロールで名前を見て驚いた！』『誰だか分からなかった！』と話題となった#柴田理恵 さん演じる福留さん」とつづり、柴田の怪演に反響があったことを明かしている。
続けて「迫力ある福留さんから、笑顔の素敵な柴田さんに戻る瞬間です！」と、険しい表情と明るく笑顔な表情の2パターンが投稿され、柴田の表現力の高さを感じさせた。
本作は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材に、佐藤隆太演じる刑事と水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う、大迫力のマリン×クライムエンターテインメント。船や海のシーンを圧倒的なスケールで描き、犯人の船を追いかけるドキドキのシーチェイス、息をのむ海上アクションなど、これまでの警察ドラマの常識をはるかに超えた全く新しい作品となっている。
【動画】「誰だか分からなかった！」ドラマで反響があった“迫力ある”柴田理恵
投稿では「迫力ありすぎの福留さん」と書き出し、タレント・俳優の柴田理恵（66）が第1話で演じた、老人施設の居住者・福留洋子のインパクトがある姿を披露。「『エンドロールで名前を見て驚いた！』『誰だか分からなかった！』と話題となった#柴田理恵 さん演じる福留さん」とつづり、柴田の怪演に反響があったことを明かしている。
本作は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材に、佐藤隆太演じる刑事と水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う、大迫力のマリン×クライムエンターテインメント。船や海のシーンを圧倒的なスケールで描き、犯人の船を追いかけるドキドキのシーチェイス、息をのむ海上アクションなど、これまでの警察ドラマの常識をはるかに超えた全く新しい作品となっている。