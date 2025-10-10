白山大賞典で重賞初制覇を飾ったジャスパーロブスト（セン４歳、栗東・森秀行厩舎、父コザン）はチャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月７日、中京競馬場・ダート１８００メートル）を目標に調整される。また、リヤドダートスプリントで９着後のドバイ・ゴールデンシャヒーンを出走取り消しとなって以降、休んでいるジャスパークローネは京阪杯・Ｇ３（１１月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル）へ向かう。

レディスプレリュード９着だったアンモシエラ（牝４歳、栗東・松永幹夫厩舎、父ブリックスアンドモルタル）はＪＢＣレディスクラシック・Ｊｐｎ１（１１月３日、船橋競馬場・ダート１８００メートル）に向かう。９月に未勝利勝ちのバドリナートは萩Ｓ（１０月２６日、京都競馬場・芝１８００メートル）に参戦。

エルムＳ４着のウィリアムバローズ（牡７歳、栗東・上村洋行厩舎、父ミッキーアイル）はＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１（１１月３日、船橋競馬場・ダート１８００メートル）が目標だが、除外の場合はチャンピオンズＣへ。

母にＧ１・４勝のクロノジェネシスを持ち、７月の小倉で新馬勝ちしたベレシートは次戦に予定していたアイビーＳ（１０月１８日、東京競馬場・芝１８００メートル）を発熱で回避する。

姉に３冠牝馬のリバティアイランドを持つコニーアイランドの次走は白菊賞（１１月３０日、京都競馬場・芝１６００メートル）に決まった。８月の中京での新馬Ｖに続く、無傷の２連勝を狙う。

根岸Ｓ１３着以降、休養していたドンフランキーはＪＢＣスプリント・Ｊｐｎ１（１１月３日、船橋競馬場・ダート１０００メートル）での復帰を目指す。スプリンターズＳ１５着だったヤマニンアルリフラは京阪杯。ポートアイランドＳ１着のヤマニンサンパは京都金杯・Ｇ３（１月４日、京都競馬場・芝１６００メートル）への参戦を視野に入れている。

外房Ｓでオープン入りしたカズゴルティス（セン４歳、栗東・西園翔太厩舎、父アルアイン）は室町Ｓ（１１月８日、京都競馬場・ダート１２００メートル）で連勝を狙う。