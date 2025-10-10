日本時間午後１１時に１０月の米ミシガン大学消費者信頼感速報値が発表される。大方の予想は５４．０となっており、前月の５５．１を下回り、３カ月続けて低下するとみられている。米ＡＤＰ雇用統計によると、民間雇用者数は８月と９月に２カ月連続で減少し、９月の落ち込み幅は２０２３年３月以来の大きさとなった。米労働市場に悪化の兆しが見られ、こうしたことが影響し、１０月の米ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想を下回る結果になるようであれば、ドルが売られる可能性がある。



また、このあとの海外市場では、欧米の中銀関係者の発言も予定されている。日本時間午後４時４０分にエスクリバ・スペイン中銀総裁が会議に参加、同午後１０時４５分にグールズビー米シカゴ地区連銀総裁が挨拶、同１１日午前２時にムサレム米セントルイス地区連銀総裁が講演する。



