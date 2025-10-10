急速に進む少子化を尻目に、国内のおもちゃ市場がこれまでにない勢いで拡大している。

メーカーなどで作る日本玩具協会によると、２０２４年度の市場規模は２年連続で１兆円を超え、過去最高を更新。活況を支えているのは「キダルト」と呼ばれる、年齢を重ねても玩具への関心が高い大人たちだ。子どものものだったはずの玩具になぜ大人が夢中になるのか、背景を探った。（鈴木経史）

■高くても買う

９月中旬の週末、東京都港区の玩具専門店「トイザらス・ベビーザらスお台場店」を訪れると、入り口近くに設けられた「キダルトコーナー」に多くの客が集まっていた。売り場にはプラモデルやキャラクターグッズなど約２０００点の商品が並ぶ。群馬県みどり市から訪れた保育士の女性（３１）は、開けるまで中身がわからない箱入りフィギュア「ブラインドボックス」を購入。「大人になって自由に使えるお金が増えたので、『何が出るかな？』というドキドキ感が楽しくてつい買ってしまう」と目を輝かせた。

「キダルト」は「子ども（ｋｉｄｓ）の心を持った大人（ａｄｕｌｔ）」を意味する造語。日本トイザらス社では全国３７店舗でキダルトコーナーを展開し、今春にはキダルト向け商品に特化した専門店も２店舗オープンさせた。

お台場店の薄井智和店長（４９）は「子どもの頃に遊んだ商品を懐かしんで購入する人が多い。価格が高くても、より本格的な商品を求める傾向があり、取り扱う商品の幅も以前より広がっている」と語る。

■熱が再燃

子どもに触発され、親世代のおもちゃ熱が再燃するケースもある。東京都江東区の男性会社員（３８）は１年ほど前から、小学２年生の長男と独自にパーツを組み合わせたコマでバトルする「ベイブレード」に熱中している。１９９９年に初代のシリーズが発売された当時も手にしたことがあったが、子どもと体験会に参加し、懐かしさ以上に商品の進化に心をつかまれた。いまでは一つあたり２０００〜３０００円ほどするベイブレードを約１３０点も集め、週末は子どもと一緒に全国各地で開催される大会に出場しているという。

男性は「仕事帰りに大人同士で集まって対戦を楽しむこともある。良いストレスの発散法になっている」と話す。

■お土産に

おもちゃに夢中になっているのは日本の大人だけではない。ネット配信などを通じて、日本のアニメや漫画が世界中で人気を集めていることで、キャラクターグッズをお土産として購入するインバウンド（訪日外国人客）も増加している。

「オタクの聖地」として知られる東京・秋葉原の玩具店には連日多くのインバウンドが訪れ、英語や中国語などで書かれた案内板も目立つ。フランスから妹と友人と旅行中の女性（２４）は、人気アニメ「呪術廻戦」などのフィギュアを両手に抱えきれないほど買い込んでいた。部屋の本棚には日本の漫画やおもちゃをずらりと並べているといい、「フィギュアはフランスでも売っているけど、日本の方が圧倒的に種類が豊富で、値段も半分ぐらいで買えるから最高！ 早くコレクションに加えたい」と、ご満悦の様子だった。

日本玩具協会の佐藤明宏常任理事（６０）は「いまの大人やこれから大人になる世代は、子どもの頃からたくさんのおもちゃに囲まれて育っている。国内外のそうした人たちを取り込んでいけば、玩具市場はさらに拡大できる」と期待する。

おもちゃ市場、カードゲーム・トレカが３割

日本玩具協会の調査によると、国内のおもちゃ市場の規模（希望小売価格ベース）は２０２０年度から５年連続で拡大を続けている。２３年度に初めて１兆円を突破し、２４年度は１兆９９２億円（前年度比７・９％増）に達した。

成長を引っ張るのは「カードゲーム・トレーディングカード」の分野で、市場全体の３割近くを占める３０２４億６３００万円（同９％増）。アニメや映画などの「キャラクター関連玩具」も好調で、７８５億１０００万円（同２１・３％増）となった。ロボットや生成ＡＩ（人工知能）などを活用した「ハイテク系トレンドトイ」も１８３億３００万円（同４２・４％増）と伸長が著しい。