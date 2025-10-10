15時の日経平均は421円安の4万8159円、ＳＢＧが122.22円押し下げ 15時の日経平均は421円安の4万8159円、ＳＢＧが122.22円押し下げ

10日15時現在の日経平均株価は前日比421.21円（-0.87％）安の4万8159.23円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は152、値下がりは1433、変わらずは26と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は122.22円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が37.37円、ＴＤＫ <6762>が34.34円、日東電 <6988>が32.16円、ソニーＧ <6758>が30.81円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を248.89円押し上げている。次いでファナック <6954>が14.98円、中外薬 <4519>が12.32円、良品計画 <7453>が4.44円、キーエンス <6861>が3.47円と続く。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は小売の1業種のみ。値下がり1位は証券・商品で、以下、鉱業、鉄鋼、石油・石炭、化学、電気・ガスと並ぶ。



※15時0分14秒時点



株探ニュース

