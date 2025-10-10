クミアイ化、今期経常を28％下方修正、配当も12円減額

クミアイ化学工業 <4996> [東証Ｐ] が10月10日後場(15:00)に業績・配当修正を発表。25年10月期の連結経常利益を従来予想の145億円→105億円(前期は183億円)に27.6％下方修正し、減益率が20.8％減→42.6％減に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常利益も従来予想の62億円→22億円(前年同期は53.1億円)に64.4％減額し、一転して58.4％減益計算になる。



業績悪化に伴い、今期の年間配当を従来計画の34円→22円(前期は34円)に大幅減額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2025年10月期通期連結業績の売上高は、農薬及び農業関連事業で国内および海外向けの販売が好調に推移したことから、予想を上回る見込みであります。利益につきましては、営業利益は除草剤「アクシーブ」のジェネリック対策としての価格対応等により業績予想対比で減益、経常利益は持分法による投資利益の減少と為替差損の計上により減益、親会社株主に帰属する当期純利益は固定資産の減損損失等の計上により、大幅な減益の見込みであります。※業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後為替変動等様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。



当社の配当政策は、収益動向を踏まえた株主の皆様への還元及び企業体質の強化と将来の事業展開に備えるための内部留保などを総合的に判断しつつ、安定した配当を継続して行うことを基本方針としております。上記方針のもと、今回の2025年10月期通期業績予想の修正を踏まえたうえで、多額の特別損失の計上を勘案し、期末配当予想を１株当たり12 円に修正いたします。

