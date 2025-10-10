トーセが大幅反落、２６年８月期４１％営業減益を見込む トーセが大幅反落、２６年８月期４１％営業減益を見込む

トーセ<4728.T>が大幅反落している。９日の取引終了後に発表した２６年８月期連結業績予想で、売上高６５億１０００万円（前期比１．９％減）、営業利益４億５００万円（同４１．３％減）と減収、営業減益を見込むことが嫌気されている。



前期に寄与した教育関連のコンテンツ開発の剥落で減収を見込むほか、今期は市場調査や研究開発などに注力する投資フェーズと位置づけていることが利益を圧迫する。なお、純利益は固定資産売却益の計上などで７億９０００万円（同２．２倍）と大幅増益を見込む。



同時に発表した２５年８月期決算は、売上高６６億３６００万円（前の期比４３．８％増）、営業利益６億８９００万円（前の期５億２２００万円の赤字）、純利益２億５０００万円（同２億６０００万円の赤字）だった。ゲーム事業で複数の主要な開発プロジェクトがいずれも順調に進行したことや、開発したタイトルの販売に応じて分配される成功報酬であるレベニューシェアが想定を上回って発生したことで、従来予想の営業利益６億円を上回って着地した。



出所：MINKABU PRESS