【早期天候情報】北海道地方では「著しい低温」となる可能性...10月18日頃～かなりの高温に 5日間平均気温平年差ー2.2℃以下 気象庁
低温に関する早期天候情報（北海道地方）
令和７年１０月９日１４時３０分
札幌管区気象台 発表
北海道地方 １０月１８日頃から かなりの低温
かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．２℃以下
北海道地方の気温は、１４日頃までは、大陸からの寒気の影響で平年並か低いでしょう。その後は、暖かい空気に覆われて高くなりますが、１８日頃からは、再び大陸からの寒気が南下するため低くなり、かなり低くなる可能性があります。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
■早期天候情報とは
早期天候情報とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。
原則として毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が３０％以上、または５日間降雪量が「かなり多い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます（降雪量については１１月～３月のみ）。
気象庁は９日、北海道地方に、「低温に関する早期天候情報」を発表しました。
■北海道・全国の今後の天気
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2221976?display=1