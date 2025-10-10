低温に関する早期天候情報（北海道地方）

令和７年１０月９日１４時３０分

札幌管区気象台 発表

北海道地方 １０月１８日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．２℃以下

北海道地方の気温は、１４日頃までは、大陸からの寒気の影響で平年並か低いでしょう。その後は、暖かい空気に覆われて高くなりますが、１８日頃からは、再び大陸からの寒気が南下するため低くなり、かなり低くなる可能性があります。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

■早期天候情報とは

早期天候情報とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。

原則として毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が３０％以上、または５日間降雪量が「かなり多い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます（降雪量については１１月～３月のみ）。

気象庁は９日、北海道地方に、「低温に関する早期天候情報」を発表しました。

■北海道・全国の今後の天気

