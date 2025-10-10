TUY

写真拡大

気象庁発表

【画像】台風進路・今後の天気はどうなる？

台風第２３号は、南大東島の北東約１７０キロを１時間におよそ２０キロの速さで北西へ進んでいます。

台風第２３号は、１０日１２時には南大東島の北東約１７０キロの北緯２７度００分、東経１３２度２０分にあって、１時間におよそ２０キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで中心の東側２２０キロ以内と西側１６５キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風の中心は、１２時間後の１１日０時には南大東島の北約１８０キロの北緯２７度２５分、東経１３１度２０分を中心とする半径８５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。

２４時間後の１１日１２時には奄美大島の東約１６０キロの北緯２８度３０分、東経１３１度０５分を中心とする半径１２０キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９９６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

■勢力と進路を詳しく

台風23号(ナクリー)

2025年10月10日12時45分発表

10日12時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    南大東島の北東約170km
中心位置    北緯27度00分 (27.0度)
東経132度20分 (132.3度)
進行方向、速さ    北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    東側 220 km (120 NM)
西側 165 km (90 NM)

11日0時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南大東島の北約180km
予報円の中心    北緯27度25分 (27.4度)
東経131度20分 (131.3度)
進行方向、速さ    西北西 ゆっくり
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    85 km (45 NM)

11日12時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    奄美大島の東約160km
予報円の中心    北緯28度30分 (28.5度)
東経131度05分 (131.1度)
進行方向、速さ    北 10 km/h (6 kt)
中心気圧    996 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    120 km (65 NM)

12日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本の南
予報円の中心    北緯31度10分 (31.2度)
東経135度05分 (135.1度)
進行方向、速さ    北東 20 km/h (11 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    210 km (115 NM)
暴風警戒域    全域 290 km (155 NM)

13日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本の東
予報円の中心    北緯33度30分 (33.5度)
東経143度20分 (143.3度)
進行方向、速さ    東北東 35 km/h (18 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    300 km (160 NM)
暴風警戒域    全域 370 km (200 NM)

14日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本の東
予報円の中心    北緯33度25分 (33.4度)
東経152度35分 (152.6度)
進行方向、速さ    東 35 km/h (19 kt)
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    370 km (200 NM)
暴風警戒域    全域 440 km (240 NM)

15日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯32度30分 (32.5度)
東経158度50分 (158.8度)
進行方向、速さ    東 25 km/h (13 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    460 km (250 NM)
 

■九州・奄美・沖縄などへの影響は

台風第２３号は、１２日から１３日頃にかけて、伊豆諸島に接近するおそれがあります。伊豆諸島では、暴風に厳重に警戒してください。また、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

［気象概況］
台風第２３号は、１０日９時には南大東島の北東約１９０キロにあって、１時間におよそ２０キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心の東側２２０キロ以内と西側１６５キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
台風は発達しながら、１１日にかけて日本の南を北西へ進んで南西諸島に接近し、その後は進路を東よりに変えて、１２日から１３日頃にかけて伊豆諸島に接近するおそれがあります。台風に向かう暖かく湿った空気の影響で、沖縄地方、九州南部・奄美地方では、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。伊豆諸島では１１日は、高気圧の縁を回る暖かく湿った空気が流れ込むため、台風が接近する前から大気の状態が不安定となるでしょう。１２日から１３日頃にかけては、台風周辺や台風本体の雨雲の影響を受ける見込みです。

［風の予想］
伊豆諸島では、１２日は、飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれのある猛烈な風が吹く所があるでしょう。沖縄地方、九州南部・奄美地方では１２日にかけて、非常に強い風の吹く所がある見込みです。

１０日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
　　九州南部・奄美地方　１５メートル　（２５メートル）
　　沖縄地方　　　　　　２０メートル　（３０メートル）

１１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
　　九州南部・奄美地方　２３メートル　（３５メートル）
　　沖縄地方　　　　　　１８メートル　（３０メートル）

１２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
　　伊豆諸島　　　　　　３０メートル　（４５メートル）
　　九州南部・奄美地方　２０メートル　（３０メートル）

その後も、伊豆諸島では１３日頃にかけて、猛烈な風の吹く所があるでしょう。

［波の予想］
伊豆諸島では、１２日はうねりを伴い大しけとなる所がある見込みです。沖縄地方、九州南部・奄美地方では１２日にかけて、うねりを伴いしけとなる所があるでしょう。

１０日に予想される波の高さ
　　九州南部・奄美地方　４メートル　うねりを伴う
　　沖縄地方　　　　　　５メートル　うねりを伴う

１１日に予想される波の高さ
　　九州南部・奄美地方　５メートル　うねりを伴う
　　沖縄地方　　　　　　４メートル　うねりを伴う

１２日に予想される波の高さ
　　伊豆諸島　　　　　　６メートル　うねりを伴う
　　九州南部・奄美地方　４メートル　うねりを伴う

その後も、伊豆諸島では１３日頃にかけて、うねりを伴う大しけが続き、さらに波が高くなる可能性があります。

［雨の予想］
沖縄地方では１１日にかけて、九州南部・奄美地方では１１日から１２日は、伊豆諸島では１１日から１３日頃にかけて、雷を伴い激しい雨や非常に激しい雨が降り大雨となる所があるでしょう。

１０日１２時から１１日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
　　九州南部・奄美地方　１００ミリ
　　沖縄地方　　　　　　１５０ミリ

その後、１１日１２時から１２日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
　　伊豆諸島　　　　　　１２０ミリ
　　九州南部・奄美地方　１５０ミリ

その後、１２日１２時から１３日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
　　伊豆諸島　　　２００ミリ

［防災事項］
伊豆諸島では、１２日から１３日頃にかけて、不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒をしてください。また、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。伊豆諸島では、９日の台風第２２号の記録的な大雨、暴風、高波の影響で、災害の危険度が高まりやすくなっている地域があります。早めの防災活動を心がけてください。沖縄地方と九州南部・奄美地方では、強風や高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■今後の全国の天気は（地方ごとに）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2221775?display=1