¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤¬Íè²Æ¤ËGK¥á¥Ë¥ã¥ó¤ò³ÍÆÀ¤Ø¡©¡Ä¥ß¥é¥ó¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¸ò¾Ä¤ÏÆñ¹Ò¤«
¡¡¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤¬¥ß¥é¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½GK¥Þ¥¤¥¯¡¦¥á¥Ë¥ã¥ó¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£9Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢»æ¡Ø¥¬¥¼¥Ã¥¿¡¦¥Ç¥í¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß30ºÐ¤Î¥á¥Ë¥ã¥ó¤ÏÊì¹ñ¤ÎÌ¾Ìç¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢¥ê¡¼¥ë¤ò·Ð¤Æ2021Ç¯²Æ¤Ë¥ß¥é¥ó¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤¿¡£¤¹¤°¤µ¤ÞÀµ¼é¸î¿À¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤È¡¢²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤Ç¤Î¥¹¥¯¥Ç¥Ã¥È³ÍÆÀ¤Ë¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»170»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥Þ¥Ã¥·¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥¢¥Ã¥ì¥°¥ê´ÆÆÄ¤¬µ¢´Ô¤·¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥»¥ê¥¨A¤Ç3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤òºÇ¸åÈø¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¹Ô·ÀÌó¤¬2026Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ë¥ã¥ó¤Ïº£²Æ¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ç¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤º¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥ß¥é¥ó¤Ë»ÄÎ±¡£¤·¤«¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¸ò¾Ä¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè²Æ¤Îµî½¢¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÆâ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤¬Íè²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ë¥ã¥ó¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤³¿ôÇ¯¥¹¥¯¥Ç¥Ã¥È¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±¥¯¥é¥Ö¤ÏËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¼é¸î¿À¤Î³ÎÊÝ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤Î³ÍÆÀ¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¥á¥Ë¥ã¥ó¤¬¥ê¥¹¥È¤Î¾å°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Áª¼ê¼«¿È¤â¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òË¾¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Íè²Æ¤Ë¥ß¥é¥ó¤òÂàÃÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥á¥Ë¥ã¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½GK¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Î¥¤¥¢¡¼¤Îµî½¢¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤âÍè²Æ¤Ë³ÍÆÀ¤ËºÆÄ©Àï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
