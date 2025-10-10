東方神起の公式SNSにて、ユンホの11月5日発売予定のソロ1stフルアルバム『I－KNOW』のSpoiler Filmが公開され、話題を集めている。

【写真】ユンホの美しい横顔【動画】新アルバムSpoiler Film ／ユンホが1人3役”演じるフェイクドキュメンタリー映像も話題

■東方神起ユンホのロンドンの街並みに映える黒スーツ姿＆演技力に注目

映像は、ロンドンのカフェでパズルを解くユンホの姿からスタート。そこにかかってきた一本の電話をきっかけに展開する、スパイ映画のようなストーリー仕立てのフィルムだ。

ユンホは、秘密任務の司令を下す人物と、任務を遂行する人物という一人二役を熱演。ロンドンの街並みを背景に、サングラスに黒のスーツと革手袋を身にまとったユンホの美しいビジュアルが際立つ。

最近では『パイン ならず者たち』のボルグ役などで俳優としても存在感を放つユンホ。本映像でもその高い演技力が存分に発揮されている。

SNSでは「めちゃくちゃワクワクする」「スーツ姿が似合いすぎる」「ブラックスーツにサングラスのユノ最強最高」「ユノが好きな映画の要素が詰まっている」「世界観が本当にかっこいい」といった声が多数寄せられているほか、映像に登場するキーワードや数字をもとに、アルバムの世界観を考察するファンも多く見られた。

■ユンホ、10月13日に先行曲「Body Language」公開

なお、アルバムのダブルタイトル曲のひとつ「Body Language」は、10月13日午後6時に先行公開される予定だ。

