FRUITS ZIPPER・月足天音“すっぴん”オフショにファン衝撃「これは反則やろ…」「破壊力やばい」
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの月足天音が10日までに、自身のインスタグラムを更新。すっぴんショットを公開した。
【写真あり】FRUITS ZIPPER・月足天音“すっぴん”オフショにファン衝撃「これは反則やろ…」「破壊力やばい」
月足は現在、グループ初となるアジアツアーを実施している、投稿では公演を行った台北のファンに感謝を伝えながら、「久しぶりのノーメイクフォトです」とリラックスした表情を浮かべる自身のオフショットを公開した。
この投稿には「これでノーメイクってどういうことなん？」「これは反則やろ…」「ノーメイクの破壊力やばい」との反響が寄せられている。
