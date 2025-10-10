歌手の藤あや子さんが自身のXで、保護猫じゃこ天と先輩猫マル・オレオの食事の模様を投稿しています。



【写真を見る】【 ねこ 】藤あや子さんの保護猫「じゃこ天」ついに先輩猫・オレオからキス 「弟認定もらえたね」 フォロワーからも安堵の声





藤さんが投稿した写真では、向かって左から順に、オレオ・じゃこ天・マルの順番で並んでフードを食べていた模様。左端のオレオが、真ん中にいるじゃこ天の頬のあたりにキスをしているように見えます。









オレオがじゃこ天に毛繕いをしかけたようで、先住猫が保護猫を受け入れた動作なのではないかと思われます。その一方で、マルは一心にフードを食べていて、こちらはこちらでじゃこ天に煩わされることもない、どっしり落ち着いた様子を見せています。









藤さんは「じゃこ天…ついに弟認定もらえたね」「泣ける」とうれし泣きの絵文字と共に投稿。フォロワーからは「よかった」「オレちゃん優しい マルちゃんも時間の問題か」「３人でダンゴになって眠る日も近いかな」「優しい世界」など、安堵の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】