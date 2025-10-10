DeNAは今季のチームの全日程終了後から、田内真翔内野手（18）と吉岡暖投手（19）がドバイで開催される「ベースボール・ユナイテッド」（11月14日開幕）に参加することを9日、発表した。

「ベースボール・ユナイテッド」は、中東・ドバイに誕生し、今秋に開幕するプロ野球リーグ。田内と吉岡は元ソフトバンクの福田秀平（36）ら日本人が多く所属するミッドイースト・ファルコンズの一員としてチームの全日程終了後から12月中旬まで戦う。

田内はおかやま山陽高（岡山）から2024年ドラフト5位で入団。ルーキーイヤーは2試合に出場し、10月1日のヤクルト戦で、8回にプロ初ヒットをマークした。吉岡も阿南光高（徳島）から育成ドラフト2位で入団した。

【吉岡暖選手コメント】

「ドバイでのウインターリーグへの参加について、チームスタッフ、関係者の方々に深く感謝します。ドバイで色んなことを吸収して来シーズンにいかせるように精一杯頑張ります」

【田内真翔選手選手コメント】

「ドバイでのウィンターリーグへ参加することになりました。まずは参加にあたりサポートしてくださった球団の方々に感謝したいと思います。ドバイという慣れない環境でしか得られない学び、気づき、成長を通して、来シーズンは一軍でチームの勝利に貢献したいと思います」