【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20日本代表 0−1 U-20フランス代表（日本時間10月9日／エスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノス）

【映像】どこがPK？「完璧タックル」のレビュー判定

U-20日本代表のDF喜多壱也（レアル・ソシエダB）が、しっかりボールを捉えたスライディングタックルでピンチの芽を摘んだ。しかし、U-20フランス代表はPKの可能性があるとしてビデオ判定を要求。この“ダメ元チャレンジ”にファンたちが激しくツッコミを入れている。

日本は日本時間10月9日、U-20ワールドカップのラウンド16でフランスと対戦。試合を通して多くのチャンスを作ったものの決定力を欠き、逆に延長後半にPKで失点してベスト16敗退を喫した。

試合の行方を大きく左右したのが、VARに代わって導入されているFVSだ。PK、退場級のファウルなどに限り1試合に2回まで（チャレンジ失敗なら回数が減る、延長戦では権利が1回増える）、リクエスト方式で映像判定が要求できる。

ただ、フランスはダメ元とも言えるFVSリクエストもしていた。延長113分、MFメイサム・ベナマのスルーパスにFWタジディーヌ・ムマディが反応して左サイドを崩す。しかし、喜多の素晴らしいクリーンなスライディングに防がれた。

会心のブロックに喜多もガッツポーズを見せ、実況の原大悟氏も「喜多がいる！吠えた！」と熱く伝え、また解説の名良橋晃氏も「安心して見ていられる。いい守備！」と絶賛していた。

解説・実況も映像判定要求に驚き

しかしフランスは、このタイミングでFVSを要求。名良橋氏も思わず「どこだ？どこだ？」と不思議がる。するとレビュー映像は先ほどの喜多のタックル部分にフォーカスしており、名良橋氏も「これ？ボールにいってるじゃないですか！」とコメント。原氏も「これは大丈夫でしょう。これがサッカーでしょう」と続くと、やはりカティア・ガルシア主審も当初の判定通りにノーファウルとして処理した。

まるで“ダメ元”とも言えるフランスのFVS行使には、日本のサッカーファンも驚愕。SNSでは「明らかにノーファウルなのにフランスのFVSに時間かけまくるってる」「リクエスト下手すぎだろ」「ダメ元すぎるやろw」「ノーファウル！当然よ。ダメ元でのチャレンジやめてー」「あまりに微妙だな。ダメ元すぎ」「権利を余らせても仕方ないから使ったみたいな感じだなw」などの反応が多く見られた。

ただ、フランスはその約3分後に再びFVSを発動。今度はハンドによるPK獲得に成功し、これを決勝点に繋げて日本を下している。

（ABEMA de J SPORTS／FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025）

