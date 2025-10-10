¿·½É¥Þ¥ë¥¤¤Ë¡ØONE PIECE¡Ù¸ø¼°´ú´ÏÅ¹¡ÖONE PIECE BASE SHOP¡×¥ª¡¼¥×¥ó - 500¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×4¼Ò(¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¡¢BANDAI SPIRITS)¤Ï12·î5Æü¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¸ø¼°´ú´ÏÅ¹¡ÖONE PIECE BASE SHOP¡×¤òÅìµþÅÔ¡¦¿·½É¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¡ÖONE PIECE BASE SHOP¡×¥ª¡¼¥×¥ó
¡ÖONE PIECE BASE SHOP¡×¤Ï¡¢¸¶ºîÌ¡²è¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¼Â¼ÌÈÇ¤Ê¤É¡ØONE PIECE¡Ù¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò°·¤¤¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤äÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¸ø¼°´ú´ÏÅ¹¡£
¡ÖONE PIECE BASE SHOP¡×1,185Ö¤Î¹Âç¤Ê¥Õ¥í¥¢
¿·½É¥Þ¥ë¥¤ËÜ´Û4F(ÅìµþÅÔ¿·½É¶è)¤Î¥Õ¥í¥¢Á´ÂÎ(1,185Ö)¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Âç·¿»ÜÀß¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿»ÜÀßÆâ¤ÏÊ£¿ô¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥ë¥Õ¥£¤¬ËÁ¸±¤·¤Æ¤¤¿Åç¡¹¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖONE PIECE BASE SHOP¡×
¤Þ¤¿¡¢12·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÌó800¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó500¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÆ±¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÃµ¤¹Çã¤¤ÊªÂÎ¸³¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤®¤ÎÂçÈëÊõ¤ò¤á¤°¤ëÂçËÁ¸±¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖONE PIECE BASE SHOP¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¿ô¡¹
¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï12·î5Æü¡£ÅöÌÌ¤Î´Ö¤Ïº®»¨´ËÏÂ¤Î¤¿¤á¡¢ÃêÁª¤Ë¤è¤ë¡Ö»öÁ°Í½ÌóÀ©¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡£Í½Ìó¤Ê¤é¤Ó¤ËÃêÁª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ï¡ÖONE PIECE BASE¡×¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¤Î"BASE CREW"¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Î¤³¤È¡£
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº/½¸±Ñ¼Ò
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº/½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
(C)CHOPPER¡Çs Friends
(C)Bandai Namco Experience Inc.
