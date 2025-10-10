カブスの鈴木誠也外野手（３１）は９日（日本時間１０日）に本拠地シカゴで行われたブルワーズとの地区シリーズ第４戦（５回戦制）に「４番・ＤＨ」で先発出場し、５打数１安打だった。チームは６―０で連勝し、対戦成績は２勝２敗。ドジャースが待つナ・リーグ優勝決定シリーズ進出をかけた第５戦は１１日（同１２日）に敵地ミルウォーキーで行われる。

初回一死一、二塁は右腕ペラルタのフルカウントからの６球目、真ん中高めのボール球の９５マイルのストレートに空振り三振。続くハップが右翼へ３ランを放つとリグリー・フィールドは大歓声に包まれた。

３回一死無走者はフルカウントからの７球目のチェンジアップを打って遊ゴロ。５回一死満塁は３番手左腕アシュビーの７球目、内角低めのカーブにバットが止まらず、空振り三振に倒れた。続くハップも中飛に打ち取られ、無得点に終わる。

先頭タッカーのソロ弾で５―０の７回は５番手の左腕ガサーのスイーパーを打って三塁線へ内野安打。ポストシーズンでは６本目の安打だったが、単打は初だ。中継を行った米ＴＢＳの実況アナウンサーは「内野安打です。（三塁手の）ダービンは素早く投げましたが、送球（ライン）はベースから外れてしまいました」と説明した。

８回、ブッシュのソロで１点を追加。先発左腕ボイドから始まった５投手による３安打完封リレーで勝利を収め、２連敗からの３連勝を目指し、敵地での第５戦に挑む。