新日本プロレスは１０日、１３日の両国国技館大会の追加カードを発表。ＩＷＧＰ女子王座戦で王者・Ｓａｒｅｅｅ（２９）が挑戦者・朱里（３６）と防衛戦を行うことになった。

Ｓａｒｅｅｅは米国・ＲＯＨのフロリダ州レイクランド大会（９日＝日本時間１０日に放送）でＡＥＷのアレックス・ウィンザー（３１＝英国）を激闘の末に撃破し、３度目の防衛に成功した。この結果を受け、ＩＷＧＰ実行委員会は、次回のＩＷＧＰ女子選手権試合を１３日両国大会で実施することを決定。同大会の第１試合で激突する。

６月のスターダム代々木大会で当時王者だった朱里を破り、Ｓａｒｅｅｅが悲願達成。敗れた朱里は７月６日の同後楽園大会以降、負傷箇所の治療に専念するため欠場に入っていた。Ｓａｒｅｅｅが防衛を重ねる一方、ベルト奪還を目指す朱里は、９月２７日の後楽園ホール大会で復帰。タッグでＳａｒｅｅｅと対戦すると、一触即発に。

Ｓａｒｅｅｅが「このベルトかけて海外でやりたいヤツがいて、もうちょっとで決まりそうなんだわ。でもお前が本気でこのベルト狙って来るんだったらやってやるよ。それで現実を私が教えてやるから。待っとけよ」とマイクを投げつけ言い放つと、朱里も「私がしっかりとそのベルト、取り返してやるから。待ってるよ！」と言い返していた。

これで新日両国大会は全９試合に変更、６大タイトルマッチが行われる。

