5季ぶりの6位と低迷…奥川＆高橋を名指しで期待

ヤクルトの新監督に就任した池山隆寛氏が10日、都内で監督就任会見を行った。6年間務めた2軍監督からの“内部昇格”となる59歳の新指揮官が意気込みを語った。

冒頭で「皆さんこんにちは。この度1軍監督に就任いたしました、池山隆寛です。どうぞよろしくお願いいたします」と挨拶。監督就任については即決だったという。「2軍監督をしながら1軍の試合も見ていたので、同じようにたくさん負けたので僕も苦しかったし1軍も苦しかったと思います」と今季を振り返った。

現役時代はヤクルト一筋で19年間プレー。通算304本塁打を放ち、「ブンブン丸」の愛称で親しまれた。引退後は楽天やヤクルトでコーチを歴任。2020年からは2軍監督を務めており、チームを熟知している。「上を向くしかないので、僕も大変ヤクルト球団にお世話になったので、今後は恩返しをする番だな、そういうチャンスを頂いたなと思います」と語った。

小川淳司GMは「チーム再建が全てになると思います。今のヤクルトのチーム状況、選手の状態を知り尽くしているのが池山監督であり、そういうところで監督要請となりました」と説明。「もちろんまずは若い選手を鍛えて戦力の底上げを期待しますし、それで足りないところを編成面でバックアップするということになると思います」と語った。

このオフ、村上宗隆内野手がメジャーリーグ挑戦を表明している。池山監督は「うちの4番のサードの動向がすごく気になりますけど。その再建という言葉に非常に大きなポジションだと思っていますけど。正直いてほしいですけど、彼の夢、彼を目指している子どもたちの夢を背負って彼を応援したい気持ちはいっぱいなんですけど」と本音を語った。

続けて「彼は3冠王をとっていますし、相当大きな穴だと思っているので、彼の穴を埋めることはできないかもわからないですけど、みんな手を取り合って、力を合わせれば必ず埋められるように頑張りたいと思います」と意気込んだ。

期待する投手陣については奥川恭伸、高橋奎二両投手を名指し。「この2本がしっかりしないといけないなと思います。野手に関しては4番がいないので、そこからの打線の組み方というところはこれからのドラフトや、やはり補強とかっていうところになってくると思うので、そのへんはまだこれからの楽しみだと思っています」と語った。

他にも澤井廉外野手の名前もあげた。「長打を打てる選手でいうと澤井は来年かなり期待できる選手だと思います。ただ今のヤクルト、もう少し元気というところを全面に出してほしいと思っています。それが私に与えられた、ヤクルトを元気にする、2軍から1軍へというところの役目だと思います」と期待した。

今季1軍は57勝79敗7分けの勝率.419で5シーズンぶりの最下位に終わった。6年間指揮を執った高津臣吾監督が辞任し、池山新監督に再建が託された。（Full-Count編集部）