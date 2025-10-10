今年は何買う？【ZARA】40・50代が狙いたい♡「おすすめブーツ」

そろそろブーツを取り入れたスタイリングが楽しめる時期。ミドル世代に似合うアイテムを探すなら【ZARA（ザラ）】をチェックしてみて。上品で大人っぽいデザインのアイテムが続々と登場しています。今回は、シンプルなデザインのショートブーツにフォーカス。ミドル世代に似合うシックな色味も魅力なので、ぜひ秋コーデに盛り込んで。

足元から品の良さをまとえるレザー調ブーツ

【ZARA】「ヒールショートブーツ」\6,590（税込）

光沢のあるレザー調の素材が美しく、足元から上品さをまとえそうなショートブーツ。かかと部分のさり気ないゴールドカラーのラインも、リッチなアクセントに。シンプルですっきりとしたデザインながら、丸みのあるラウンドトゥが女性らしさも漂わせます。サイドにストレッチ素材が使われているため、楽に着脱できそうなのが嬉しいポイント。太めのヒールで安定感があり、長時間のお出かけでも楽に過ごせそう。

秋ムードを盛り上げるスエード素材

【ZARA】「スプリットスエード チェルシーショートブーツ」\9,990（税込）

温かみのあるスエード素材が、秋ムードを盛り上げてくれるショートブーツ。トレンドカラーとして注目されているブラウンも、上品な雰囲気を醸し出します。サイドゴア部分の配色がアクセントになり、カジュアルながらも大人っぽい足元を演出してくれそう。シャープなポインテッドトゥなので、ボリュームのあるワイドパンツやフレアスカートと合わせてもすっきりと仕上がるのが魅力的。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M