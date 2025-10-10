女優のニコール・キッドマンが、パリ・ファッションウィーク出席に緊張していたことを明かした。先日、シャネルのブランドアンバサダーに再び就任したことが発表されていたニコールは、6日に行われた2026年春夏コレクションにも2人の娘と共に出席していた。



その準備を映した「ヴォーグ」誌の動画の中でニコールはこう語っている。「実はすごく緊張してる」「2人の娘が一緒に来てくれる。でも、（デザイナーの）マチュー（ブレイジー）にとっての大舞台だから、とても楽しみ」



そのイベントは、ニコールにとって、娘たちの父親でもあるシンガー・ソングライターのキース・アーバンとの離婚申請後初の公の場となったが、新たにシャネルに就任した友人でもあるマチューを応援したかったそうで、「彼にとって初めてのシャネルのショーと、その素晴らしい旅路の始まりを一緒に祝えるなんて、すごくエキサイティングなことでしょ？」と続けた。



なお、今年の6月26日にはニコールが自身のインスタグラムに、キースに寄りかかる画像を掲載。「Happy Anniversary Baby ♥」とコメントしていた。2人がオーストラリアで挙式したのは2006年6月25日であるため、結婚記念日を祝福した投稿だったとみられる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）