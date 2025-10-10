『じゃあ、あんたが作ってみろよ』高田義史役に平原テツ キャラクター紹介（9）
俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）が新たにスタート。今回は、平原テツが演じる高田義史を紹介する。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！夏帆、竹内涼真、中条あやみら豪華な顔ぶれ
同作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿を描く。
平原テツが演じる高田義史は、勝男、白崎、南川らと飲みに行くなど部下との関係は良好。ただ「白崎の彼女料理作ってくれないの？」「海老原たちはパーフェクトカップル」などと、デリカシーのない、古い常識や価値観にとらわれた昭和脳ぎみなところもある。鮎美にフラれて自信を失う勝男を励ます。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！夏帆、竹内涼真、中条あやみら豪華な顔ぶれ
同作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿を描く。
平原テツが演じる高田義史は、勝男、白崎、南川らと飲みに行くなど部下との関係は良好。ただ「白崎の彼女料理作ってくれないの？」「海老原たちはパーフェクトカップル」などと、デリカシーのない、古い常識や価値観にとらわれた昭和脳ぎみなところもある。鮎美にフラれて自信を失う勝男を励ます。