東急プラザ表参道「オモカド」3Fにある「ちいかわベーカリー」の常設店舗に、ハロウィンをテーマにしたパンが登場！

ハロウィン仕様の「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」たちをイメージしたキュートなビジュアルのパンがラインナップされます☆

東急プラザ表参道「オモカド」ちいかわベーカリー「ハロウィンメニュー」

販売期間：2025年10月14日（火）〜11月3日（月・祝）

営業時間：11:00〜20:00

予約方法： WEB限定事前予約 (税込1,000円 お買物券付き)

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道「オモカド」3階

「ちいかわベーカリー」に「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」をイメージしたハロウィン仕様のパンと、秋限定のフィナンシェが期間限定で登場。

「ちいかわパン（黒猫）」は栗あん、「ハチワレパン（黒猫）」はほうじ茶クリーム、「うさぎパン（黒猫）」は、かぼちゃあんがつまった秋限定のパンです。

また「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のかぼちゃ味の秋限定バージョンのフィナンシェも登場。

しっとりとした食感で、かぼちゃとの風味は好相性です☆

ちいかわパン（黒猫）

価格：580円(税込)

黒猫をイメージした頭巾をかぶった「ちいかわパン」

栗あんがつまった秋限定の「ちいかわパン」です。

※10月25日より610円(税込)に価格が改定されます

ハチワレパン（黒猫）

価格：580円(税込)

オレンジ色のリボンがハロウィン気分をアップさせてくれる「ハチワレパン」

「ハチワレパン」には、ほうじ茶味のクリームが詰まっています。

※10月25日より610円(税込)に価格が改定されます

うさぎパン（黒猫）

価格：580円(税込)

黒猫の頭巾とオレンジ色のリボンがお似合いな「うさぎパン」

秋の味覚の代表でもある、かぼちゃあんが詰め込まれています。

※10月25日より610円(税込)に価格が改定されます

フィナンシェなトリオ（かぼちゃ）

価格：990円(税込)

「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のお顔をかたどった「フィナンシェなトリオ」

かぼちゃ味に仕上げられた、秋限定のしっとりとした焼き菓子です。

テイクアウトドリンク

期間限定のテイクアウトドリンク2種類もラインナップ。

秋ぶどうの華やかな甘みとやさしい酸味が感じられるメニューです。

ぶどうドリンク

価格：690円(税込)

ぶどう果実が入った「ぶどうドリンク」

すっきりとした味わいに仕上げられたぶどうドリンクです。

ヨーグルトぶどう

価格：790円(税込)

とろーり濃厚な味わいに仕上げられた「ヨーグルトぶどう」

ベーカリーとも相性抜群な、酸味のきいた冷たいドリンクです。

ハロウィンを盛り上げる「ちいかわ」たちをイメージしたパンやフィナンシェと一緒に、ハロウィン気分を満喫。

東急プラザ表参道「オモカド」ちいかわベーカリーにて2025年10月14日より販売される「ハロウィンメニュー」の紹介でした☆

©nagano

