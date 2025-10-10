ハロウィンをテーマにしたパンが仲間入り！東急プラザ表参道「オモカド」ちいかわベーカリー
東急プラザ表参道「オモカド」3Fにある「ちいかわベーカリー」の常設店舗に、ハロウィンをテーマにしたパンが登場！
ハロウィン仕様の「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」たちをイメージしたキュートなビジュアルのパンがラインナップされます☆
東急プラザ表参道「オモカド」ちいかわベーカリー「ハロウィンメニュー」
販売期間：2025年10月14日（火）〜11月3日（月・祝）
営業時間：11:00〜20:00
予約方法： WEB限定事前予約 (税込1,000円 お買物券付き)
所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道「オモカド」3階
「ちいかわベーカリー」に「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」をイメージしたハロウィン仕様のパンと、秋限定のフィナンシェが期間限定で登場。
「ちいかわパン（黒猫）」は栗あん、「ハチワレパン（黒猫）」はほうじ茶クリーム、「うさぎパン（黒猫）」は、かぼちゃあんがつまった秋限定のパンです。
また「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のかぼちゃ味の秋限定バージョンのフィナンシェも登場。
しっとりとした食感で、かぼちゃとの風味は好相性です☆
ちいかわパン（黒猫）
価格：580円(税込)
黒猫をイメージした頭巾をかぶった「ちいかわパン」
栗あんがつまった秋限定の「ちいかわパン」です。
※10月25日より610円(税込)に価格が改定されます
ハチワレパン（黒猫）
価格：580円(税込)
オレンジ色のリボンがハロウィン気分をアップさせてくれる「ハチワレパン」
「ハチワレパン」には、ほうじ茶味のクリームが詰まっています。
※10月25日より610円(税込)に価格が改定されます
うさぎパン（黒猫）
価格：580円(税込)
黒猫の頭巾とオレンジ色のリボンがお似合いな「うさぎパン」
秋の味覚の代表でもある、かぼちゃあんが詰め込まれています。
※10月25日より610円(税込)に価格が改定されます
フィナンシェなトリオ（かぼちゃ）
価格：990円(税込)
「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のお顔をかたどった「フィナンシェなトリオ」
かぼちゃ味に仕上げられた、秋限定のしっとりとした焼き菓子です。
テイクアウトドリンク
期間限定のテイクアウトドリンク2種類もラインナップ。
秋ぶどうの華やかな甘みとやさしい酸味が感じられるメニューです。
ぶどうドリンク
価格：690円(税込)
ぶどう果実が入った「ぶどうドリンク」
すっきりとした味わいに仕上げられたぶどうドリンクです。
ヨーグルトぶどう
価格：790円(税込)
とろーり濃厚な味わいに仕上げられた「ヨーグルトぶどう」
ベーカリーとも相性抜群な、酸味のきいた冷たいドリンクです。
ハロウィンを盛り上げる「ちいかわ」たちをイメージしたパンやフィナンシェと一緒に、ハロウィン気分を満喫。
東急プラザ表参道「オモカド」ちいかわベーカリーにて2025年10月14日より販売される「ハロウィンメニュー」の紹介でした☆
©nagano
