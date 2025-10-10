元NMB48でタレントの吉田朱里（29）が10日、自身のインスタグラムを更新。9月に第1子妊娠を公表しており、ふっくらおなかのオフショットを公開した。

吉田は「駆け込みで大阪万博に行ってきました」と書き出し、会場で撮影した写真をアップ。「安定期に入って、少し涼しくなったら行こうと思ってたら最後にかけて激混みで…笑 どこも人人人人人って感じでした笑 パビリオンは入場規制だらけで入れなかったけど現地の雰囲気を味わいに母と行きました」と大阪・関西万博の盛況ぶりを明かした。

. 続けて「自分が生きてる間に万博に行けてよかったです 地元大阪の盛り上がりを現地で感じることができて嬉しかったです 大屋根リングの迫力もすごかった〜！！」と興奮をつづっていた。

吉田は2020年12月にグループ卒業後、美容系ユーチューバーとして活動。2019年には自身がプロデュースするコスメブランド「b idol」を立ち上げた。2024年4月に1歳上の一般男性との結婚を発表した。今年9月に自身のYouTubeを通じ第1子妊娠を公表した。