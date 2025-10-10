¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡Û¸øÌÀ·èÎö¤Ç¤â¡¡¼«Ì±¡Ü°Ý¿·¡Ü¶Ï¤«£²µÄÀÊ¤Ç½°±¡²áÈ¾¿ô¡¡»²À¯£³¤â½ÅÍ×¤Ë¡©¡¡µÈÂ¼ÂåÉ½¤¬²óÅú¡¢ºÇÄã¾ò·ï£²ÅÀµó¤²¤ë¢«ÅÄºê»ËÏº»á¡Ö²áÈ¾¿ô°Ê²¼¤Ç¤âÏ¢Î©¤¢¤ë¤«¡©¡×¼ÁÌä
¡¡£²£¶Ç¯¤ÎÏ¢Î©¤¬·èÎö´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤¬£±£°Æü¸á¸å¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤¬¿·ÁíºÛ¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¤òÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¹Ç¯Ï¢Î©¤òÁÈ¤à¸øÌÀÅÞ¤¬¡ÖÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤ä·üÇ°¡×¤òÅÁ¤¨¡¢Ï¢Î©¸ò¾Ä¤¬Æñ¹Ò¡£¸øÌÀÂ¦¤¬¡ÖÎò»ËÇ§¼±ÌäÂê¡×¤Ê¤É¤Ï°ìÄêÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢´ë¶È¸¥¶â¤Î¼è°·¤¤¤Ê¤É¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤ÇÊ¶µê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½°±¡²ñÇÉ¤Ï¼«Ì±£±£¹£¶¡Ü¸øÌÀ£²£´¡á£²£²£°¡£²áÈ¾¿ô¤Ï£²£³£³¡£
¡¡¼«¸ø¤¬·èÎö¤·¤Æ¡¢Í¿ÅÞ¤¬¼«Ì±£±£¹£¶¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Î©·ûÌ±¼ç£±£´£¸¡¢°Ý¿·£³£µ¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç£²£·¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¼¡Âè¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¼«¸øÏ¢Î©¤¬·èÎö¤¹¤ì¤Ð¡¢¸øÌÀ¤È¤Î´Ø·¸¤¬Ï¢Î©Æþ¤ê¤Î¾ã³²¤È¤·¤Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°Ý¿·¤Ï¡¢¼«Ì±¡Ü°Ý¿·¡á£²£³£±¤È¤Ê¤ê¡¢²áÈ¾¿ô¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«£²µÄÀÊ¡£
¡¡£¹Æü¤Î£Ô£Â£Ó¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¼«¸øÎ©°Ý¹ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥â¡¼¥È¤Ç½Ð±é¤·¤¿°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤Ï¡¢¼«Ì±¡Ü°Ý¿·¤Ç²áÈ¾¿ô¤Þ¤Ç»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¥Ü¡¼¥É¤ò¼¨¤µ¤ì¡¢À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤¬¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤Î²ñ¤¬²¾¤ËÏ¢Î©ÁÈ¤ó¤Ç¤â²áÈ¾¿ô¤ËÃ£¤·¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£²áÈ¾¿ô¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢À¯ºö¤Ç¹ç°Õ¤¹¤ì¤ÐÏ¢Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï³Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÀ¯ºö½Å»ë¡£Éû¼óÅÔ¤È¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¢¤³¤ì¤ò¼´¤Ë¤·¤Æ¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È¶á¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¤É¤¦¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤òÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤¿¤¤¤·¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤«¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£